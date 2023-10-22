عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف السويس يجتمع بالأئمة الجدد لتوزيعهم علي المساجد

صدى البلد

عقد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضى فرج اجتماعا مع  الأئمة الجدد بعدما استقبلهم بمكتبه لتوزيعهم علي المساجد، حيث بلغ عدد الحاضرين منهم (٣٢ إماما) وذلك لمتابعة وتنظيم خط سير العمل معهم.

وحضر اللقاء الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات .

وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف علي الأئمة الجدد ضرورة الإلتزام بالمنشور الوزاري رقم ١٠٣ والمنظم لضوابط الحضور والانصراف، واتباع تعليمات الوزارة بخصوص طبيعة عملهم ومهامهم الوظيفية وأداء العمل بكل أمانة

وقام " راضي " بفتح باب المناقشة  مع الأئمة الجدد وذلك للوقوف علي المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم بالمساجد والعمل علي تذليل هذه العقبات وحل كل المشكلات التي تواجههم حتي يتمكن كل منهم أداء عمله علي أكمل وجه.

وشدد علي مديري الإدارات ضرورة التعاون والتكاتف لمتابعة سير العمل بالمساجد جميعها وذلك حتي تكتمل رسالة المسجد مما يؤدي إلي ارتقاءهم بالمجتمع.

ارتقاء استقبل الادارات التعاون التزام الالتزام الآن الأوقاف الجدد الدعوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية من رام الله: اقتحامات وقصف جوي إسرائيلي على الضفة الغربية

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

شاهد .. استقبال مبهر من مسئولي الفيفا والكاف لرئيس بعثة الأهلي بتنزانيا

شكري يبحث مع نظيرته الهولندية سبل إنهاء التصعيد بغزة والبناء على قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

9 أكتوبر كانت بداية الجحيم..فلسطينية تكتب 6 رسائل تصف أوضاع غزة إلى العالم

احذر.. الأعراض الصامتة لسرطان الثدى

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ