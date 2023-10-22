وكيل أوقاف السويس يجتمع بالأئمة الجدد لتوزيعهم علي المساجد

عقد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضى فرج اجتماعا مع الأئمة الجدد بعدما استقبلهم بمكتبه لتوزيعهم علي المساجد، حيث بلغ عدد الحاضرين منهم (٣٢ إماما) وذلك لمتابعة وتنظيم خط سير العمل معهم.

وحضر اللقاء الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات .

وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف علي الأئمة الجدد ضرورة الإلتزام بالمنشور الوزاري رقم ١٠٣ والمنظم لضوابط الحضور والانصراف، واتباع تعليمات الوزارة بخصوص طبيعة عملهم ومهامهم الوظيفية وأداء العمل بكل أمانة

وقام " راضي " بفتح باب المناقشة مع الأئمة الجدد وذلك للوقوف علي المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم بالمساجد والعمل علي تذليل هذه العقبات وحل كل المشكلات التي تواجههم حتي يتمكن كل منهم أداء عمله علي أكمل وجه.

وشدد علي مديري الإدارات ضرورة التعاون والتكاتف لمتابعة سير العمل بالمساجد جميعها وذلك حتي تكتمل رسالة المسجد مما يؤدي إلي ارتقاءهم بالمجتمع.