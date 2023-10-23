الهلال الأحمر المصري يعلن تفاصيل المساعدات الإنسانية لغزة فى مؤتمر صحفي.. اليوم

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، المؤتمر الصحفي الثاني بشأن “استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

ويعقد المؤتمر عقب المباحثات التي تجرى بالقاهرة مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين الموافق 23/10/2023 بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري بمدينة نصر .



وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد "إن الدفعة الثانية التي دخلت عبر منفذ رفح البري بمحافظة شمال سيناء تضم 15 شاحنة تحتوي علي كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية".

إدخال 20 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة

وأشار زايد - في تصريح إدخال 20 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة، حيث قام الهلال الأحمر المصري بتسليمها إلي نظيره الفلسطيني، لافتًا إلي أنها تضم أدوية ومستلزمات طبية وأغذية.