مدير الهلال الأحمر بغزة: 70% من المصابين من النساء والأطفال ..فيديو

قال الدكتور بشار مراد ، مدير الهلال الأحمر بغزة ، إنه منذ اليوم الأول للحرب وإسرائيل تمنع الماء والكهرباء وإمدادات المستلزمات الطبية عن مستشفيات القطاع ، متابعا "عدد الشهداء تجاوز ٤٨٠٠ شهيد و١٥ ألف إصابة".

وأضاف “مراد”، خلال مكالمة عبر الزووم ببرنامج "آخر النهار" والمذاع على فضائية "النهار"، أن 70% من المصابين من النساء والأطفال، ويتم قذف المنازل بطريقة همجية وبقنابل شديدة الانفجار تؤدي لتدمير أحياء بالكامل.

وأكد أن معظم الإصابات التي تصل للمستشفيات تصل في وضع سيء وخطير نتيجة الكسور المفتوحة ، والحروق من الدرجة الثالثة، مردفا "نحن على أرض غزة نرى ما يفعله جيش الاحتلال من استهداف أحياء بالكامل وتدمير بنية تحتية".

وأكمل أن هناك ١٠ مستشفيات خرجت من الخدمة، و٤٦ من الطواقم الطبية فقدت ارواحها، و٨٦ اصيبوا من الطواقم الطبية.