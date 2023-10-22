سفير الهند: تسليم مساعدات إنسانية إلى الهلال الأحمر المصري بسيناء

لنقلها إلى الفلسطينيين..

سلم سعادة سفير الهند بالقاهرة “أجيت جوبتيه”، مواد الإغاثة التي وصلت الى مطار العريش الدولى، إلى الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لنقلها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشمل مواد الإغاثة إمدادات طبية (حوالي 6.5 طن) ومواد الإغاثة (حوالي 30 طنًا) والتي تضم خيام ومواد صحية أساسية وأقراص تنقية المياه، وما إلى ذلك.

وصرح السفير، بأن الهند تدعم فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتعد الهند عضوا في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2020. وقامت الهند بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في عام 2018. ومنذ عام 2002، قدمت الهند إجمالي مساهمات قدرها 36.5 مليون دولار للأونروا وذلك حتى عام 2022-2023.

وتقدم الهند أيضًا مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار.

وتتضمن المشروعات التنموية الرئيسية التي تدعمها الهند: مركز للتكنولوجيا وثلاث مدارس ومركز لتمكين المرأة ومطبعة وطنية وعدد 2 مركز اتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على عدة مشروعات سريعة الأثر، وهي عبارة عن مشروعات صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.

يذكر أنه وصلت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المقدمة من الهند إلى الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش اليوم.