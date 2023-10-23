أسعار كيا سونيت 2023 الجديدة في عدد من الأسواق العربية| صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، العديد من الطرازات المتنوعة داخل الأسواق العالمية والعربية، سواء باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام منها النسخة "سونيت" موديل 2024.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة كيا سونيت موديل 2023 في عدد من الدول العربية بالإضافة إلى ابرز موصفاتها الفنية.
المواصفات الفنية للسيارة كيا سونيت 2023
تحتوي السيارة كيا سونيت 2024 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانا، و144 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 11.8 ثانية.
أسعار السيارة كيا سونيت 2023 في عدد من البلدان العربية
سعر كيا سونيت 2023 في الامارات
الفئة الأولى STANDRD بسعر 66,150 درهما.
الفئة الثانية FULL OPTION بسعر 76,650 درهما.
سعر كيا سونيت 2023 في السعودية
الفئة الأولى LX 1 بسعر 77,700 ريال سعودي.
الفئة الثانية LX 2 بسعر 84,300 ريال سعودي.
الفئة الثالثة EX بسعر 89,000 ريال سعودي.
سعر كيا سونيت 2023 في قطر
الفئة الأولى LX بسعر 64 ألف ريال قطري.
الفئة الثانية EX1 بسعر 72 ألف ريال قطري.
الفئة الثالثة EX2 بسعر 78 ألف ريال قطري.
سعر كيا سونيت في البحرين
تقدم السيارة كيا سونيت في السوق البحريني بقيمة سعرية قدرها 7,995 دينارا بحرينيا.
سعر كيا سونيت في الكويت
يبلغ سعر السيارة كيا سونيت في الكويت بقيمة تبدأ من 5,500 دينار.