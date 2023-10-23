الليلة.. القمر يظهر نصفه مضاء والآخر مظلما

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية هامة، حيث نشاهد وصول قمر ربيع الآخر 1445هــ إلي طور التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر 1445هــ، يشرق في تمام بداية يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر، وسيصل قمر ربيع الآخر إلي طور التربيع الأول في تمام الساعة 5 و31 دقائق صباحا.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأول للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، وتتضمن السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.

وعلى اجنب آخر أيام وتشهد السماء ظاهرة خسوف القمر التي تجذب أنظار مختلف المتابعين للظواهر الفلكية حول العالم، حيث ستشهد الأرض خسوفًا جزئيًا يوم السبت 28 أكتوبر، الموافق 13 ربيع آخر 1445.

خسوف القمر

يشهد العالم ظاهرة فلكية تجذب أنظار الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة الا وهي خسوف القمر والتي ستكون الأخيرة من نوعها للعام الحالي 2023، وتأتي بعد كسوف الشمس الأسبوع الماضي الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم السبت 28 أكتوبر يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض.

وأضاف تادرس أن خسوف القمر سيكون مرئيا في مصر ويمكن مشاهدته كما سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا.