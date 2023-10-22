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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير استراتيجي: الاجتياح البري لغزة مغامرة غير مدروسة.. والمجتمع الإسرائيلي خائف

قطاع غزة
قطاع غزة

قال اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والإستراتيجي أن الاقتراب والدخول في اجتياح بري بغزة محفوف بمخاطر كثيرة أهمها الفشل في دراسة الأرض.

وشكك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يعرض على قناه etc  من أعداد الجنود الإسرائيليين في محيط غزة والتي تعلن عنها اسرائيلي ب ٣٠٠ ألف، لافتا إلي أن هذه الأرقام غير صحيحة مثل الأعداد التي تدعيها إسرائيل.

وأشار أن هناك بالكثير لواءان لواء مدرعات ولواء مشاة وأضاف أن الاصطفاف يظهر وجود  مدرعة وبجوار كل مدرعة دبابة وجرافة.

وقال أن الدخول في اجتياح بري هي مغامرة غير مدروسة، فضلا عن وجود الرهائن الأجانب، والتشكيك  في القيادة الإسرائيلية، وفي تدريب الجنود وجيش الدفاع الإسرائيلي، مؤكدا ان هناك العديد من الأسلحة التي لم تكشف عنها حماس بعد .

وأشار إلى خوف المجتمع الإسرائيلي وهذا ما يتبين من الهروب الجماعي والسفر من اسرائيل فضلا عن عدم ثقة في حكومة نتنياهو.

وأوضح أن هذه القوات لم تحظى بتدريب وهذا مايتضح من ترك الجرافات.

وقال أن الخوف كله من توسع دائرة الصراع وهذا ماتحسب له امريكا وبريطانيا ألف حساب ولذلك تم إرسال الأسطول السادس وحاملات طائرات بريطانية .

الإعلامية إنجي أنور اللواء حمدي بخيت برنامج مصر جديدة الاجتياح البري

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