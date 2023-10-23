حملة تموينية مشتركة للرقابة على الأسواق والمخابز في العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة تموينية مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية وقسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومخازن السلع ، فى إطار متابعات مديرية التموين للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار ،وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



149 جوالا:

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، إنها ضربة جديدة من حديد على المتلاعبين بحصص المواطنين .. حيث تم ضبط مخزن تابع لاحد المخابز السياحية به كميه قدرها 59جوالا دقيق زنة 50 كجم بالإضافة الى عدد ٩٠ جوال دقيق مستودعات محظور تداولهم ( دقيق مدعم ) .

كما تم تحريز الكميات المضبوطة والتحفظ على المتهمين لحين صدور قرار النيابة العامة .

واكدت على استمرار تنفيذ الحملات التموينية المشتركة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمدن على مستوى المحافظة.

