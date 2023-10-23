مواجهات قوية بالجولة الخامسة بدورى المحترفين

تنطلق اليوم الأثنين بالرابعة عصرا ٥ مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة بدورى المحترفين موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

النجوم & لافيينا اف سي

يستضيف فريق النجوم بقيادة نادر السيد نظيره فريق لافيينا اف سي بقيادة أحمد عيد ،في اللقاء الذي سيقام علي ملعب السلمانية ،ضمن منافسات الجولة الخامسة .

يدخل فريق لافيينا اللقاء متصدرا جدول الترتيب برصيد ٧ نقاط حيث حقق الفوز بالجولة الماضية علي فريق بتروجيت ،بينما يدخل فريق النجوم اللقاء محتلا المركز الأخير برصيد نقطة وكان قد تلقي الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق بترول أسيوط .

غزل المحلة & مكادي

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره فريق مكادي في اللقاء الذي سيقام علي إستاد غزل المحلة في الرابعة عصرا ،ضمن منافسات الجولة الخامسة .

يدخل فريق غزل المحلة اللقاء محتلا المركز الثانى برصيد ١٠ نقاط متساويا مع فريق لافيينا في النقاط حيث حقق الفوز بالجولة الماضية انان فريق We بثانئية ،بينما يحتل فريق مكادي المركز الثالث عشر برصيد ٤ نقاط حيث تعادل بالجولة الماضيه امام حرس الحدود بهدف لكل فريق .

بتروجيت & مصر للمقاصة

يحتضن إستاد بتروسبورت مواجهه فريق بتروجيت أمام نظيره فريق مصر للمقاصة ،ضمن منافسات الجولة الخامسة .

يدخل فريق بتروجيت اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد ٩ نقاط حيث تلقي الخسارة بالجولة الماضية امام فريق لافيينا ،بينما يدخل فريق مصر للمقاصة اللقاء محتلا المركز الثامن عشر برصيد نقطتين حيث تعادل بالجولة الماضية امام بروكسي بثلاثة اهداف لكل فريق .

دكرنس &بترول أسيوط

يستضيف فريق دكرنس نظيره فريق بترول أسيوط في اللقاء الذي سيقام علي ملعب دكرنس الرياضي ،ضمن منافسات الجولة الخامسة .

يدخل فريق دكرنس اللقاء محتلا المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط حيث تلقي الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق القناة ،بينما يحتل فريق بترول أسيوط المركز السابع برصيد ٦ نقاط حيث حقق الفوز بالجولة الماضية أمام فريق النجوم .

النصر للتعدين & طنطا

يستضيف فريق النصر للتعدين نظيره فريق طنطا في الرابعة عصرا ،في اللقاء الذي سيقام علي ملعب نادي الأقصر الرياضي .

يدخل فريق طنطا اللقاء محتلا المركز الثانى عشر برصيد ٥ نقاط حيث تعادل بالجولة الماضية امام فريق السكة الحديد،بينما يدخل فريق النصر للتعدين اللقاء محتلا المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة حيث تلقي الخسارةالثالثة بالجولة الماضية امام فريق رايه بثنائية .