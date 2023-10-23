زوج ينسى زوجته في غابة ويرحل.. ما القصة؟

قاد رجل سيارته بطريق الخطأ بدون زوجته لمسافة مائة ميل أثناء سفره عبر تايلاند.





كان الزوج يعتقد أن زوجته لا تزال نائمة في المقعد الخلفي، بينما توقف الزوج "بونتوم شايمون" 55 عامًا، بالسيارة للذهاب إلى المرحاض وواصل الرحلة.





ولم يكن يعلم أن زوجته أمنواي، 49 عامًا، قد تسللت أيضًا للحصول على استراحة ولم تعد في الوقت المناسب، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي اكسبريس" البريطانية.





كان الزوجان يقودان سيارتهما إلى مسقط رأسهما في مقاطعة مها ساراخام، بعد عودة أمنواي من الاستراحة إلى الطريق، لم تجد زوجها فقد سار بسيارته بعيدًا.





وبدون المال أو هاتفها المحمول الذي تركته في السيارة، اضطرت أمنواي إلى السير لمسافة ثلاثة عشر ميلاً في الشارع حتى الوصول إلىمركز الشرطة في كابين بوري في الساعة الخامسة صباحاً.





لم تتمكن أمنواي من تذكر رقم هاتف زوجها، لذا اتصلت بهاتفها المحمول في السيارة مع بونتوم، حوالي عشرين مرة بمساعدة الشرطة. للأسف، لم يلاحظ بونتوم ذلك واستمر في القيادة.





بمجرد أن أدرك بونتوم أن زوجته غير موجودة بالسيارة، كان على بعد 100 ميل من المكان الذي تركها فيه، كان عليه أن يستدير ويعود بسرعةلاصطحابها.

الزوجان متزوجان منذ سبعة وعشرين عامًا ولديهما ابن يبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا.

