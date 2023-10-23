يثير الرعب واللغط.. العثور على مخلوق بحري غريب| صور

تسبب هذا المخلوق الغامض الذي يطلق عليه اسم "كلوب حورية البحر" في ضجة كبيرة عندما جرفته المياه على شاطئ في بابوا غينيا الجديدة الشهر الماضي.

أصبح الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن هذا المخلوق، بينما هناك إجماع بأنه نوع من الحيوانات البحرية، وتراوحت التخمينات من أنواع الحيتان والدلافين، إلى "بقرة البحر" أو حتى سمك القرش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من الصور وحدها ولا يمكن للحمض النووي أن يؤكد بطريقة أو بأخرى لأن السكان المحليين قد دفنوا المخلوق بالفعل.



تم اكتشاف البقايا من قبل السكان المحليين في جزيرة سيمبيري، وهي جزيرة بركانية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 شخص فيبحر بسمارك في مقاطعة أيرلندا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.



يعرف باسم الكرات، وهي كتلة عضوية غير محددة الهوية تغسل على شاطئ المحيط أو أي جسم مائي آخر.



إنها تختلف عن الذبيحة الشاطئية العادية لأنها تعرف على أنها شيء يصعب تحديده من قبل المراقبين غير المدربين، مما يخلق جدلا حول ماهيتها.



يعتقد أن العديد من الكرات هي بقايا الحيتان أو أسماك القرش أو المخلوقات البحرية الأخرى التي تدهورت بمرور الوقت وأخذت أشكالا غريبة بسبب تعفن أجزاء من الجثة.





كان الكروبستر الذي جرف في جزيرة سيمبيري - الذي يوصف بأنه يشبه حورية البحر تقريبا - يفتقد معظم رأسه وقطعا ضخمة من لحمه.

من غير الواضح كم كان حجمه أو مقدار وزنه لأن الكرة الأرضية قد دفنت بالفعل، وفقا لمجموعة فيسبوك تسمى New Irelanders Only.



