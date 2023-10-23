اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 3 مدن في الضفة الغربية| تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي طولكرم وأريحا ومخيم عقبة جبر في الضفة الغربية.

ووفقا للإعلام الفلسطيني، فإن مسلحون أطلقوا النار على قوات الاحتلال إسرائيلية خلال اقتحامها لـ طولكرم، كما تم استهدافهم بعبوة محلية الصنع.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من المدخل الشمالي، ومخيم عقبة جبر، واعتقلت الطبيب في مستشفى أريحا محمد عوضات، والأسير المحرر حمادة ابو العسل، وأحمد مطيع أبو ريا، وعبادة عمارة نجل الأسير المحرر شاكر عمارة، وخالد عز الدين شقيق الأسير عمر عز الدين، وذلك عقب دهم منازلهم في المخيم، وماجد براهمة من مدينة أريحا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام المخيم حتى اللحظة برفقة جرافة عسكرية.