مخططات الحركة الصهيونية.. جمال شقرة: مصر تمتلك وزارة خارجية عريقة ونخبة واعية بالأحداث

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن مصر مازالت تقوم بدورها في تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني، لكن لا يفرغ قطاع غزة حتى لا تفترسه إسرائيل بعد ذلك وتقوم بعمل مستوطنات جديدة في القطاع.



وأضاف جمال شقرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه لا يجب أن ننسى أن الفترة من 1923 وحتى 1952 كان يوجد لدى مصر مثقفين يعون ويدركون، بالإضافة إلى امتلاك مصر لوزارة خارجية عريقة جدًا.

وأشار جمال شقرة، إلى أن تلك النخبة كانت واعية بمخططات الحركة الصهيونية، ولذلك كان يمكن لمصر أن تدير قطاع غزة وتحافظ عليه لكن في إطار أنه وديعة لدى مصر حتى تُحل القضية الفلسطينية.

