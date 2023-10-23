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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

بوسي شلبي
بوسي شلبي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت بوسي شلبي في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات واتسم التصميم بقطع قماش باللون الابيض على الأكمام مما منحها طلة غريبة.

وأكملت بوسي شلبي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم، كما تزيت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جابا مرتكزا على الألون الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

 

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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