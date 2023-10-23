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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الصحفيين الفلسطيني: الإعلام الدولي تعمد إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية لشعبنا

صدى البلد

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الإعلام الدولي تجاهل واخفى حقيقة ما يحدث من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، عامدا متعمدا.

وحذر نقيب الصحفيين الفلسطينيين،خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين، لعرض جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من مجزرة جماعية ضد الصحفيين فهناك أكثر من 1000 صحفي داخل مستشفى ناصر، كما أن هناك عشرات الصحفيين في مستشفيات أخرى، واستهداف الصحفيين يأتي لأن الاحتلال لا يريد أي تغطية إعلامية للمجازر التي يرتكبها الاحتلال .

وقال  النقيب الفلسطيني ما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين من قتل ممنهج هو جريمة حرب، والنقابة الفلسطينية قدمت عدة شكاوي رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم قتل الصحفيين، ونقول لهم أن عدم بدء إجراءات التحقيق في قضايا قتل الصحفيين هو مشاركة في الجريمة وإعطاء ضوء أخطر للإحتلال ليمارس جرائمه مؤكدا إن نقابة الصحفيين المصرية بدأت التعاون والتواصل معهم في النقابة الفلسطينية منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، موجها الشكر لخالد البلشي نقيب الصحفيين، على الاستضافة وموقفه الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف عندما جئت هنا، شعرت أنني في بلدي فلسطين وفي نقابتي أيضًا، والحقيقة أن أبرز ما تم في الحرب، بجانب المجازر والإبادة الجماعية هناك، هو وجود حرب بروباجندا إعلامية، بدأها نتنياهو مجرم الحرب وتضليله لوسائل إعلام دولية كبرى .

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