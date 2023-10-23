تعزيز «الأخلاق الحميدة» لدى النشء ..ندوة بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، ندوة دينية لدعم الأخلاق الحميدة لدى الطلاب، بمدرسة «العمدة عبيد»، بمدينة الحمام، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

حاضر في الندوه الشيخ قدرى عبدالرحيم، عضو المنظمة بمدينة الحمام، حيث افتتحفي الندوة بالإشارة إلى المفهوم العام للأخلاق والذي يتضمن مجموعة القواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والخاصة بتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده، ..

واضاف أن لا أحد يختلف على أن الصدق والتعامل الحسن مع الناس والوفاء بالعهد والإخلاص في العمل وعدم الخوض في أعراض الناس ومراعاة الجيران كلها صفات تؤدى إلى صلاح المجتمعات.

ثم تطرق عضو المنظمة إلى أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، مؤكدا على دور الأسرة المحورى في تقويم سلوك الأبناء، ودور المعلم في المدرسة في تهذيب سلوك الطفل بكونه خير قدوة له، والحذر من رفقاء السوء ومراقبة الأبناء عند استعمال التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي مما لها تأثير مضاد أحياناً على الهوية والأخلاق العامة لدى أبنائنا.