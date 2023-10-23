تعيين المستشار أحمد أبو النصر أمينًاً للشئون القانونية بحزب الحركة الوطنية

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية علي قرار تعيين المستشار احمد محمد ابراهيم ابو النصر " وشهرته أحمد أبو النصر " عضواً بالأمانة العامة وأمينًا لأمانة الشئون القانونية بالحزب.



جاء ذلك في اعقاب مذكرة تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام لترشيح احمد ابو النصر لامانة الشئون القانونية والتي وافق عليها رئيس الحزب.



واكد المستشار احمد ابو النصر في اول تصريح له عقب تعيينه اميناً للشئون القانونية ان يسعي من خلال عمله الحزبي الي المشاركة في العمل العام ودعم توجهات الدولة نحو بناء اسس سليمة للديمقراطية والممارسة السياسية والحزبية بما يساهم في وضع اطر سليمة لبناء حياة سياسية سليمة وناضجة .



واضاف ابو النصر في تصريحاته الاعلامية ان ما تمر الدولة من ظروف داخلية واقليمية وما يحيط بها من احداث ملتهبة وتداعيات وحروب علي حدودها الشرقية في غزة وكذلك علي الحدود الجنوبية في السودان والغربية في ليبيا يجعل من الضرورة بمكان الالتفاف حول القيادة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية لان الخطر يحيق بالدولة المصرية من كل جانب لذا علينا ان نعي حجم هذه المخاطر فلا وقت امامنا لصراعات داخلية ومصالح شخصية فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار .