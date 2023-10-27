أوفا يضيف ثاني أهداف إنبي في شباك الزمالك

أحرز أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي الهدف الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مجريات الشوط الثاني من لقاء الزمالك وانبي

بدأن مجريات الشوط الثاني بمحاولات من لاعبي الزمالك الوصول الي مرمي نادي انبي لتسجيل هدف التعزيز.

ونجح محمد عواد حارس مرمي الزمالك في ابعاد احدى الكرات الخطيرة من امام مهاجم انبي في الدقيقة 48 الي رمية تماس.

وأشهر حكم اللقاء محمد عادل بطاقة صفراء في الدقيقة 49 للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا عقب عرقلته لاعب انبي أمام منطقة الجزاء سدها محمد حمدي الي جوار مرمي محمد عواد حارس مرمي الفارس الأبيض.

وتصدى فى الدقيقة 53 عبدالعزيز البلعوطي لفرصة حقيقية لنادي الزمالك سددها شيكابالا وينقذ مرماه من هدف محقق .

قام حكم اللقاء محمد عادل بإيقاف اللقاء بعد إصابة مصطفي دويدار لاعب انبي في لقاء الزمالك بالدقيقة 58.

واضطر تامر مصطفي مدرب فريق انبي الي اجراء تغيير اضطراري بنزول على فوزي بديلا عن مصطفي دويدار عقب إصابته وخروجه من الملعب فى لقاء الزمالك كما دفع بأحمد نادر حواش بدلا من عبدالرحمن عماد في الدقيقة 60.

أهدر رفيق كابو فرصة تسجيل هدف ثاني لفريق انبي في الدقيقة 61 عقب تسلمه تمريرة عرضية من أحمد نادر حواش يسددها بغرابة أهلي عارضة محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

وتصدي محمد عواد حارس مرمي الزمالك لتسديدة قوية أطلقها مودي ناصر لاعب انبي وتتحول الي ضربة ركنية.

أحرز أحمد أمين أوفا هدف انبي الثاني في الدقيقة 67 من تسديدة رأسية سكنت شباك محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

احرز زياد كمال هدف فريق انبي في شباك فريق الزمالك بالدقيقة 22 فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وانبي

بدأ اللقاء بدقيقة حداد أعقبه انطلاق صافرة البداية باستحواذ لاعبي الزمالك على الكرة وحصول أحمد سيد زيزو على رمية تماس.

وحصل مصطفي دويدار لاعب انبي على ركلة حرة عقب ارتكاب مصطفي شلبي خطأ ضده فى الدقيقة الثانية.

مباراة الزمالك وانبي

وسدد شيكابالا فى الدقيقة الرابعة تصطدم بجسم مدافع انبي وتتحول الي ضربة مرمي لتضيع فرصة محققة لفريق الزمالك للتقدم بهدف أول وسط مطالب من لاعبي الفارس الأبيض باحتساب ركلة جزاء بداعي اصطدام الكرة فى يد لاعب الفريق البترولي .

فشل شيكابالا في الدقيقة التاسعة فى السيطرة على احدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة انفراد لصالح الزمالك وتصل الي يد عبدالعزيز البلعوطي حارس انبي.

مباراة الزمالك وانبي

غابت الخطورة الهجومية لفريق انبي على مدار عشر دقائق وسط سيطرة من لاعبو الزمالك.

وحصل أحمد أمين أوفا مهاجم فريق انبي على ركلة حرة عقب تعرضه للعرقلة من جانب نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في الدقيقة 17.

مباراة الزمالك وانبي

وفى الدقيقة 18 تصدي محمد عواد حارس الزمالك لانفراد رفيق كابو نجم فريق انبي وأبعدها إلي ضربة ركنية لتضيع فرصة هدف محقق الفريق البترولي.

وسدد محمد حمدى لاعب انبي كرة بقدمه تمر الي جوار محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 20.

هدفي الزمالك وانبي

أحرز زياد كمال هدف فريق انبي الأول فى شباك محمد عواد في الدقيقة 22 من تسديدة قوية سكنت الشباك.

مباراة الزمالك وانبي

سدد حمزة المثلوثي نجم الزمالك فى الدقيقة 26 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يمسكها عبدالعزيز البلعوطى حارس انبي.

واحتسب محمد عادل حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح احمد سيد زيزو نجم الزمالك فى الدقيقة 28 بعد اصطدام زياد كمال لاعب انبي بقدم نجم الفارس الأبيض داخل منطقة الجزاء .

مباراة الزمالك وانبي

وسدد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ركلة الجزاء وسجل هدف التعادل لصالح الفارس الأبيض في الدقيقة 29.

وسدد شيكابالا نجم الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار حارس انبي في الدقيقة 36.

مباراة الزمالك وانبي

وتعرض أحمد أمين أوفا مهاجم انبي الي الإصابة في الدقيقة 39 ما اضطر محمد عادل حكم لقاء الزمالك والفريق البترولي لايقاف المباراة لحين علاج اللاعب .

وأشهر محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمد حمدى لاعب انبي بعد ارتكابه خطأ ضد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في الدقيقة 45.