أميرة جمال : كلنا في ضهر قيادتنا السياسية| ومصر دائما تجدها بالمواقف الصعبة

دعمت الإعلامية أميرة جمال القضية الفلسطينية وأهل غزة، بعد الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستمر منذ أكثر من 20 يوما.

وقالت أميرة جمال في حلقة جديدة من برنامج «ع التراك» الذي تقدمه على on sport FM، إن الكل مهموم وحزين بسبب ما يحدث في فلسطين وغزة وأهلها وأطفالها، ولكن ما يجعل الجميع مطمئن بعض الشئ، وجود الجيش المصري والقيادة السياسية الحكيمة والتي تتعامل بذكاء مع ما يحدث في المنطقة.

وأكدت أميرة جمال أن مصر دائما تجدها في المواقف الصعبة، وبجوار أشقائها، وكل العالم شاهد كيف حاربت الدولة المصرية لإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية للأشقاء في فلسطين.

وأوضحت أميرة جمال أن مصر دائما موقفها واضح ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية.

مضيفة: «كلنا في ضهر قيادتنا السياسية ومصر دايما شامخة ويوم عن يوم بتثبت إنها أم الدنيا بمواقفها».