ارتفاع الرماد 7 كيلو | بركان روسي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

تشهد روسيا بركانا سجل أرقاما قياسية منذ عدة أيام، بينما بلغ ارتفاع الرماد الذي قذفه بركان كلوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية 7 كيلومترات.

وقال المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية، إن عمود الرماد البركاني ينتشر في الاتجاه الجنوبي الغربي إلى عمق شبه الجزيرة، حيث تقع في هذا الاتجاه العديد من القرى والبلدات، ولم يلاحظ تساقط الرماد البركاني عليها، ولكن من المحتمل أن تتعرض لتساقط كمية محدودة منه.



وحسب بيانات فريق مراقبة الثوران البركاني في كامتشاتكا من معهد البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، امتد عمود الرماد البركاني على مسافة 75 كلم جنوب غرب البركان.

ولا يزال تدفق الحمم البركانية مستمرا على طول خندق كوزيرفسكي على المنحدر الجنوبي الغربي لبركان كلوتشيفسكي.

بركان كلوتشيفسكي قذف يوم 24 أكتوبر الجاري، عمودًا من الرماد البركاني ارتفاعه 6 كلم.. ويشكل الارتفاع الجديد هذا مؤشرًا لزيادة أخرى ربما يبلغها ارتفاع العمود.