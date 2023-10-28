السفير صلاح حليمة: وقف إطلاق النار مفتاح رئيسي لحل الأزمة في غزة

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب لديه ازدواجية واضحة في المواقف، وليس فقط في التغطية الإعلامية، إذ أن ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، وما يجري في غزة، هناك نظرة إنسانية في أوكرانيا، وغير إنسانية في غزة تجاه الشعب الفلسطيني، والإعلام الغربي يتماشى مع هذه الازدواجية.

السفير صلاح حليمة يتحدث عن الوضع في غزة

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة من قناة "سي بي سي" مع الإعلامية أميرة بهي الدين، اليوم الجمعة، أنه في البداية كان هذا الإعلام يتحدث عن أن إسرائيل تدافع عن نفسها، والدفاع عن النفس لا يكون لدولة محتلة، وإنما لأصحاب الأرض، الفلسطينيين، وما تقدمه المقاومة هو دفاع عن نفسها، وعن الأراضي المحتلة.

وتابع السفير صلاح حليمة، أن فلسطين لديها حق في إقامة دولتها وإنهاء الاحتلال، وما يحدث أمر في غاية الغرابة، ولا يتفق مع القوانين والشرعية الدولية، ويجب إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأردف أن وقف إطلاق النار مفتاح رئيسي لإنهاء المأساة المروعة في فلسطين، إذ أن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام حل كثير من القضايا، منها دخول المساعدات بشكل دائم ومنتظم، أما الحديث عن هجرة إنسانية مؤقتة؛ فهو أمر غير محقق للأوضاع القائمة في غزة.