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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: إسرائيل تكبدت خسائر عديدة منذ بدء العدوان

فراس الحلي خبير اقتصادي
فراس الحلي خبير اقتصادي

قال الدكتور فراس الحلي، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد الإسرائيلي اختلف كثيرًا قبل يوم 7 أكتوبر، إذ أنه كان الاقتصاد رقم 26 على العالم، والناتج المحلي لديهم حوالي 500 مليار دولار، والاحتياطي النقدي لديهم ضخم للغاية، وحوالي 200 مليار دولار قبل الأزمة الحالية، كما أن لديهم استثمار أجنبي ضخم بحوالي 130 مليار دولار. 

خبير اقتصادي يتحدث عن خسائر إسرائيل الاقتصادية 

وأضاف "الحلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل كان لديهم ارتفاع كبير كل عام في الاستثمار قبل الأزمة الحالية، والصادرات الإسرائيلية حسب آخر إحصائية 165 مليار، و51% منهم من الصناعات التكنولوجية المتقدمة. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العملة الإسرائيلية كانت مستقرة نسبيا، وخاضعة لآلية السوق الطبيعية، والاقتصاد الإسرائيلي كان اقتصاد قوي وهذا كان وضعه قبل العدوان بيوم واحد فقط. 

وأردف، أن نتنياهو يكذب كثيرًا من الناحية الاقتصادية، ويحاول تجنب الحديث عن الآثار الجانبية الاقتصادية منذ بدء العدوان، إذ أن إسرائيل تكبدت خسائر عديدة منذ بدئه موضحا أن البنك المركزي الإسرائيلي لجأ لبيع 30 مليار دولار من الاحتياطي لمحاولة حماية العملة الإسرائيلية وحدث انهيار بنسبة 7%، كما أخذ خطوة ثانية أبدى استعداده لتسييل 15 مليار دولار من الاحتياطي. 

واستكمل، أنه في النصف الأول من السنة الحالية جاء إسرائيل 2 مليون سائح وأنفقوا 3 مليار دولار، ولكن الآن السياحة توقفت بنسبة 100%، وأوقفت الكثير من شركات الطيران رحلاتها حتى 30 نوفمبر المقبل. 

خبير اقتصادى الاقتصاد الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر برنامج مصر جديدة قناة etc الصادرات الإسرائيلية الصناعات التكنولوجية

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