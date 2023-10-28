جامعة حلوان: على الطلاب المرشحين للكليات سرعة استكمال أوراقهم

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن طلاب المرحلة الثالثة تمت اضافتهم إلى موقع الكشف الطبي وموقع طلب الالتحاق.

وكشفت جامعة حلوان انه علي طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ المرشحين لكليات الجامعة سرعة تسجل اسمائهم لاستكمال اوراق التقدم للكليات و لحجز الكشف الطبي الكترونيا عن طريق الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:

http://mede.helwan.edu.eg

ووضعت جامعة حلوان منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبى خلال جدول زمنى محدد لاستقبال الطلاب، وذلك عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك، لتجنب الزحام والتكدس.

وتتم إجراءات الكشف الطبي للطلاب بجهود كبيرة، تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فريق الإدارة الطبية تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى، وفي ظل متابعة مستمرة للأستاذ محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.



جدير بالذكر انه عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان “اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث البينية.

عقدت فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان ” البحوث البينية بجامعة حلوان: طريق الإبداع والابتكار” بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

وقد ألقت المحاضرة الأولى الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، حيث قدمها الدكتور ايمن محمدى عطا أستاذ كيمياء البوليمرات وعلوم المواد بقسم الاستخدامات البترولية معهد بحوث البترول، وتناولت المحاضرة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص الي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع كما تم تقديم نماذج لبراءات اختراع مصرية واوربية قام المحاضر مع مجموعته البحثية ومجموعات بحثية دولية في انتاج منتجات ساهمت في منتجات مصرية في مجال انتاج البولي ايثيلين الأسود وإنتاج مواد مانعة للتآكل من خلال مخلفات بلاستيكية وبراءات لمعالجة مرضي السكر من النوع الأول بكبسولات بديل للحقن من منتجات طبيعية، وكذلك إنتاج رمال لها القدرة العالية للاحتفاظ بالماء لزراعة الصحراء الرملية .

وتمت مناقشة النماذج التي توضح كيفية اثبات ان الدراسات البينية ماهي الي تفكير إبداعي وابتكاري يهدف في النهاية إلى وضع حلول لمشاكل اجتماعية وصحية.

ثم قدمت الدكتورة ايمان نصري، الدكتورة سعاد نادى، أعضاء فريق بحثى عرضا بحثيا لإحدى مشروعات البحوث البينية بعنوان..بروتوكول مقترح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما بعد كوفيد١٩ مع التركيز على الهدف الثامن وهو توفير العمل اللائق لا سيما للمرأة المصرية، حيث تشكلت المجموعة البحثية من ٦ تخصصات علمية وادبية مختلفة تجمع تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم المناعة والعلوم السياسية وتكنولوجيا الإعلام والتربية.

وتناول العرض البحثى تقديم أدوات منهجية تسهم فى تكوين الفريق البحثي وتهدف لرفع الوعي بين شباب الباحثين بأهمية تناول المشكلات والقضايا المختلفة من جوانب عدة باتباع منه‍جية الدمج والتكامل.

كما نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

تضمنت الاحتفالية تحية العلم أمام بوابة المكتبة المركزية ثم جلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية عن المناسبة وتم خلالها التعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة، ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية شملت مسابقة تصميم ملصق فنى وطابع تذكارى عن الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ثم عرض بقاعة المؤتمرات عن بعض الشخصيات العسكرية المؤثرة فى حرب أكتوبر.



وفى الختام تم عمل جولة تفقدية لقاعات الكتب المتخصصة بالمكتبة المركزية تمهيدا لعمل مسابقة تصميم دعوة لطلاب الجامعة بزيارة المكتبة.

وأشرف على الفعالية هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، فريدة محمد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.