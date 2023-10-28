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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تواجه إسرائيل حماس بالروبوتات؟ خبير يجيب

صدى البلد

كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، حقيقة امتلاك إسرائيل "روبوتات" المخصصة لكشف الأنفاق في قطاع غزة.

وخلال حديثه في برنامج "الحكاية" الذي يُبث عبر قناة "إم بي سي مصر"، أشار "راغب" إلى أن الأنفاق تُشكل قضية معقدة بالنسبة لإسرائيل. وأشار إلى أن كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" تمتلك صواريخ مضادة للدبابات تبلغ مداها 25 كيلومترًا، تغطي كامل مناطق غزة.

وأوضح أن التعامل مع مقاتلي "حماس" تحت الأرض (أي الأنفاق) يُعتبر مهمة شديدة التعقيد، وأوضح أن الحرب الدائرة تحت الأرض تُعتبر جحيمًا، حيث يحتاج المقاتل لمهارة وتعقيد كبيرين في التنقل والتعامل مع الظروف.

وأشار إلى أن الروبوتات يمكن أن تكشف وجود الأنفاق، لكنه أوضح أن فكرة أن تقوم الروبوتات بالهبوط داخل الأنفاق غير ممكنة، موضحًا أن الأشخاص هم الذين يتعاملون مع تلك الظروف في المناطق الأرضية والصعبة وأن الاعتماد على

الدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب ام بي سي مصر برنامج الحكاية صواريخ مضادة للدبابات روبوتات

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