عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023| عبر عن مشاعرك

الحوت
الحوت

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) بتكسب من الاشخاص المولودون خلال هذا الفترة الرومانسية الشديدة وتغليب العاطفة على العقل.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

نوع تسالي لذيذ.. يخفض السكر وينقص الوزن

حسام موافي يحذر من تناول الأعشاب في حالة تأخر الحمل بعد الزواج

برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023

يقول التنبؤ اليومي للأبراج أنك تحب المخاطر الصعبة وعلى الرغم من المشاكل البسيطة المتعلقة بالحب، ستكون العلاقة جيدة ولن تكون هناك مشكلة مهنية كبرى، لذا عليك التعامل مع الثروة بذكاء من أجل غد أفضل.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تعتبر هذا اليوم هو الأفضل للتعبير عن مشاعرك وكن عاطفياً اليوم وسوف تذوب مشاعرك في قلب الحبيب ولا تكره المفاجآت. 

يمكنك اصطحاب الحبيب في رحلة ليلية حيث يمكن مناقشة الزواج و قد يؤثر شخص خارجي على قرارات حبيبك مما قد يؤدي إلى هزات في العلاقة و تجنب هذا الموقف بذكاء.

توقعات برج الحوت مهنيا


يجب أن تكون دبلوماسيًا أثناء التعامل مع العملاء، وخاصة العملاء المحليين و كن جيدًا في التفاوض وستكون مهارات الاتصال لديك مفيدة جدًا هنا. 

سيواجه بعض مواليد برج الحوت تحديات في شكل مواعيد نهائية ضيقة أو غرور رسمي و كن صادقًا عند إبداء آرائك في اجتماعات الفريق ويمكن لرجال الأعمال أيضًا توسيع مناطقهم لأن اليوم هو الوقت المناسب للاستثمار في مناطق ومواقع جديدة.


توقعات برج الحوت صحيا

ستؤثر المشكلات الصحية البسيطة على حياتك الروتينية. يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب أن يكونوا حذرين أثناء رفع الأشياء الثقيلة وقد يصاب بعض القاصرين بمشاكل في الهضم وقد يحتاج ذلك إلى عناية طبية. ستعاني الإناث من شكاوى الدورة الشهرية وسيتطلب ذلك أيضًا عناية طبية وقد يشتكي بعض كبار السن من آلام في الركبتين وقلة النوم و اذهب للعلاج التقليدي لحل هذه المشكلة.

برج الحوت الحوت وحظك اليوم برج الحوت صحيا برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت مهنيا برج الحوت وحظك اليوم السبت توقعات برج الحوت صحيا توقعات برج الحوت مهنيا توقعات برج الحوت توقعات برج الحوت وحظك اليوم حظك اليوم حظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

موضوعات متعلقة

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

عشبة غير متوقعة تعالج من السرطان وأخطر الأمراض

طريقة مذهلة.. الموسيقى علاج فعال لمرض السكري

7 عادات تساعد في الوقاية من الأنيميا

حلوى لذيذة تحمي من السرطان.. اكتشفوها

من غير وصفات ولا أدوية.. إليك طرق علاج الدوخة

ماذا يحدث في دماغك عندما تصاب بالصرع؟

7 طرق سهلة للتخلص من التوتر والقلق.. تحدث إلى صديق الأبرز

ترشيحاتنا

قيادي بحركة فتح: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في حادثي طابا ونويبع

حركة فتح : مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني

إسرائيل تقصف غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا |شاهد

وزير خارجية إيران: فلسطين ليست وحدها

الحكومة الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها زيرو.. وابنة رانيا يوسف داخل الكنيسة

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ