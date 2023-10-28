برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023| عبر عن مشاعرك

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) بتكسب من الاشخاص المولودون خلال هذا الفترة الرومانسية الشديدة وتغليب العاطفة على العقل.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023

يقول التنبؤ اليومي للأبراج أنك تحب المخاطر الصعبة وعلى الرغم من المشاكل البسيطة المتعلقة بالحب، ستكون العلاقة جيدة ولن تكون هناك مشكلة مهنية كبرى، لذا عليك التعامل مع الثروة بذكاء من أجل غد أفضل.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تعتبر هذا اليوم هو الأفضل للتعبير عن مشاعرك وكن عاطفياً اليوم وسوف تذوب مشاعرك في قلب الحبيب ولا تكره المفاجآت.

يمكنك اصطحاب الحبيب في رحلة ليلية حيث يمكن مناقشة الزواج و قد يؤثر شخص خارجي على قرارات حبيبك مما قد يؤدي إلى هزات في العلاقة و تجنب هذا الموقف بذكاء.

توقعات برج الحوت مهنيا



يجب أن تكون دبلوماسيًا أثناء التعامل مع العملاء، وخاصة العملاء المحليين و كن جيدًا في التفاوض وستكون مهارات الاتصال لديك مفيدة جدًا هنا.

سيواجه بعض مواليد برج الحوت تحديات في شكل مواعيد نهائية ضيقة أو غرور رسمي و كن صادقًا عند إبداء آرائك في اجتماعات الفريق ويمكن لرجال الأعمال أيضًا توسيع مناطقهم لأن اليوم هو الوقت المناسب للاستثمار في مناطق ومواقع جديدة.



توقعات برج الحوت صحيا

ستؤثر المشكلات الصحية البسيطة على حياتك الروتينية. يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب أن يكونوا حذرين أثناء رفع الأشياء الثقيلة وقد يصاب بعض القاصرين بمشاكل في الهضم وقد يحتاج ذلك إلى عناية طبية. ستعاني الإناث من شكاوى الدورة الشهرية وسيتطلب ذلك أيضًا عناية طبية وقد يشتكي بعض كبار السن من آلام في الركبتين وقلة النوم و اذهب للعلاج التقليدي لحل هذه المشكلة.