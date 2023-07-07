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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحذر من تناول الأعشاب في حالة تأخر الحمل بعد الزواج

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، فترة الكشف عن سبب تأخر الحمل قائلا: إن عدم حدوث الحمل خلال عامين ليس مشكلة، لكن يتم اللجوء للطبيب بعد مرور العامين في الحالات الطبيعية.

وحول العلاج بالأعشاب، أشار موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأعشاب جرعات غير مقننة، منوها أن الأعشاب مفيدة في بعض الحالات لكن هناك أمراض ليست الأعشاب علاجا لها مثل السل والسعال.

ولفت إلى أن الدواء يتم تجربته مرات عديدة قبل توزيعه في الأسواق، علاوة على أن الدواء يتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، علاوة على وجود علم الأدوية "الفارماجولوجي" الذي يتم تدريسه لطلاب الطب والصيدلة.

ارتخاء صمام القلب

وتحدث موافي عن ارتخاء صمام القلب، معلقا: حالة منتشرة بكثرة ولا خطورة منه؛ لكن هناك حالات تحتاج لتغيير صمام ومتابعة كل 6 شهور مع الطبيب فقط، مشبها ارتخاء الصمام بشخص ذو أنف كبيرة فقط فهو ليس مرضا.

وبشأن تضخم الطحال، أجاب موافي على سؤال إحدى المتابعات قائلا: التضخم مع الصفائح يعد مرضا وعلاجه إما إزالة الطحال أو الكورتيزون، بشرط صحة التشخيص لنخاع العظام، موجها بضرورة المتابعة مع طبيب دم.

ارتخاء الصمام الدكتور حسام موافي الصحة العالمية الطحال الكورتيزون تضخم الطحال صدى البلد كورتيزون منظمة الصحة منظمة الصحة العالمي

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