احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

يميل البعض إلى تناول جلد الفراخ المتبل بالصوص والبهارات أو تغطيه طبقة مقرمشة لذيذة، وتحمل تلك العادة بعض الأضرار الصحية على جسم الإنسان .

هناك بعض الأضرار الصحية وراء تناول جلد الفراخ، والتي تتلخص في إضافة المزيد من السعرات الحرارية والدهون إلى الوجبة اليومية، فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من صدور الفراخ منزوعة الجلد على 231 سعر حراري، في حين يحتوي الكوب نفسه من صدور الدجاج بالجلد على 276 سعر حراري.

وعلى الرغم من احتواء الغالبية العظمى من جلد الفراخ على دهون غير مشبعة، لكن لا يمكن إنكار وجود 3 جرام من الدهون المشبعة أيضًا.

وتوصي الجمعية الأمريكية للقلب بضرورة الحد من الدهون المشبعة في الوجبات بنسبة 5 أو 6% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، بمعنى أن يحصل الشخص الذي يتناول 2000 سعر حراري يوميًا على 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة.

أضرار تناول جلد الدجاج

ووفقا لموقع بولد سكاي نعرض لك أضرار تناول جلد الدجاج :

- ظهور حب الشباب بكثرة .

- الحموضة الزائدة في الصباح عند اكل جلد الدجاج قبل النوم .

- أمراض القلب المزمنة .

- التعب والارهاق .

- الاملاح الموجودة به تسبب حصوات بالكلى .

-امراض السرطان

-السمنة

-يوجد به نسبة كبيرة من الهرمونات الضارة

- الرائحة الكريهة في الفم .

وأخطر انواع الجلد عندما يكون الدجاج مثلج لفترة طويلة .ولتجنب كل هذه الاعراض يرجى نزع جلد الدجاج قبل الطبخ.