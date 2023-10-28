عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

صدى البلد

يميل البعض إلى تناول جلد الفراخ المتبل بالصوص والبهارات أو تغطيه طبقة مقرمشة لذيذة، وتحمل تلك العادة بعض الأضرار الصحية على جسم الإنسان .

هناك بعض الأضرار الصحية وراء تناول جلد الفراخ، والتي تتلخص في إضافة المزيد من السعرات الحرارية والدهون إلى الوجبة اليومية، فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من صدور الفراخ منزوعة الجلد على 231 سعر حراري، في حين يحتوي الكوب نفسه من صدور الدجاج بالجلد على 276 سعر حراري.

 

وعلى الرغم من احتواء الغالبية العظمى من جلد الفراخ على دهون غير مشبعة، لكن لا يمكن إنكار وجود 3 جرام من الدهون المشبعة أيضًا.

وتوصي الجمعية الأمريكية للقلب بضرورة الحد من الدهون المشبعة في الوجبات بنسبة 5 أو 6% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، بمعنى أن يحصل الشخص الذي يتناول 2000 سعر حراري يوميًا على 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة.

أضرار تناول جلد الدجاج 

ووفقا لموقع بولد سكاي نعرض لك أضرار تناول جلد الدجاج :

 

- ظهور حب الشباب بكثرة .

- الحموضة الزائدة في الصباح عند اكل جلد الدجاج قبل النوم . 

- أمراض القلب المزمنة .

- التعب والارهاق . 

- الاملاح الموجودة به تسبب حصوات بالكلى .

-امراض السرطان

-السمنة

-يوجد به نسبة كبيرة من الهرمونات الضارة

- الرائحة الكريهة في الفم .

وأخطر انواع الجلد عندما يكون الدجاج مثلج لفترة طويلة .ولتجنب كل هذه الاعراض يرجى نزع جلد الدجاج قبل الطبخ.

الدهون المشبعة امراض السرطان أمراض خطيرة صدور الفراخ جلد الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

موضوعات متعلقة

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

وصفة لزيادة الوزن وعلاج النحافة

البامية الخضراء تحميك من أمراض خطيرة| تعرف عليها

أبرزها النزيف والتشنجات.. أضرار سكر الحمل على الأم والجنين

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ نهى عابدين

طريقة عمل سلطة الباذنجان المخلل

فوائد خارقة عند تناول الفستق الحلبي.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السلمون؟

ترشيحاتنا

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

الآلاف يحتشدون رافعين أعلام فلسطين عند حدود العراق والأردن | فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مهمة مستحيلة..خبير : مواجهة جيش الإحتلال لـ المقاومة فى الأنفاق جحيم لإسرائيل

الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات خلال اقتحام مخيم الجلزون في رام الله| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ