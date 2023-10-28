أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في حادثي طابا ونويبع

أخبار مصر.. قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار على طابا وبتحليل وجمع المعلومات... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ؛ أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات.

موجهتان من جنوب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار وراء حادثي طابا ونويبع

أكد العقيد أركان غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا؛ وإنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال.

القوات الجوية والدفاع الجوي ..المتحدث العسكري: تكثيف تأمين المجال الجوي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أن هناك تقدم في المفاوضات حول هدنة إنسانية في قطاع غزة تصل لساعات أو ربما لأيام ، وذلك عن طريق تنسيق مصري رفيع المستوى مع كافة الأطراف.

كل الخيارات متاحة.. تفاصيل سقوط صاروخ على طابا ورد مصر| فيديو وصور

وقع انفجار في مدينة طابا الحدودية، فجر اليوم الجمعة، جراء سقوط صاروخ أدى إلى إصابات طفيفة لحقت بـ 6 مواطنين، وتخضع واقعة سقوط الصاروخ بالمدينة المصرية للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث، وفق مصادر مطلعة.

عاجل.. خروج المصابين الستة في حادث طابا بعد علاجهم

أفادت فناة إكسترا نيوز في خبر عاجل، بخروج جميع المصابين الستة في حادث طابا بعد علاجهم. وأكدت القناة وفق مصادر مطلعة أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث؟

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. إسرائيل تزعم: الصاروخ أطلق باتجاه إيلات وسقط بالخطأ على طابا

أفادت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن إسرائيل تزعم أن سقوط الصاروخ كان بالخطأ في طابا، وأن الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

الإنتاج الحربي تشارك في 3 معارض دولية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية| تفاصيل

صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ ستشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في ثلاثة معارض دولية هامة تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هل كتب على المنطقة العيش في صراع للأبد.. حملة السيسي تستعرض الدعم المصري للقضية الفلسطينية| فيديو

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت فيه المجتمع الدولي بضرورة تفعيل التزامه بتحقيق السلام، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوات أساسية نحو السلام.

تبنته الأمم المتحدة.. السيسي: أرحب بالقرار العربي لوقف فورى للعنف في غزة

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين.