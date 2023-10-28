وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل بحماية المدنيين في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، أن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، طالبه فيه بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال البنتاجون إن "وزير الدفاع الأمريكي أكد خلال الاتصال أهمية إيصال المساعدات وحماية المدنيين بغزة".

وكان جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن عشر شاحنات مساعدات إضافية دخلت إلى غزة وسط قصف إسرائيل الجوي، لكن هناك حاجة إلى دخول مزيد من الوقود.

وأكد كيربي في تصريحات صحفية أنه اطّلع على تقارير حول توسع إسرائيل في عملياتها البرية في غزة، لكنه لن يعلق على ذلك، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل".