خليفة دي بروين.. بايرن ميونخ يكشف موقفه من رحيل نجمه إلى السيتي

كشف هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، موقفه من رحيل من جمال موسيالا، نجم الفريق البافاري، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يستهدف التعاقد مع جمال موسيالا، إذ يراه اللاعب الأنسب لخلافة النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة بسكاي سبورتس عبر حسابه على منصة “إكس”: "إذا كانت الأندية الأخرى تنظر إلى جمال موسيالا، فهذا لا يفاجئنا".

وأضاف: "جمال موسيالا لديه عقد معنا حتى عام 2026 ويعرف ما لديه في بايرن ميونخ، ويعرف أن جميع الأبواب مفتوحة له هنا".

وختم: "أود أن يبقى موسيالا معنا لفترة طويلة جدًا".