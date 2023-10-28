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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يتفقد المعرض الدولي السنوي للصناعة.. فيديو

مركز المنارة للمؤتمرات
مركز المنارة للمؤتمرات الدولية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، المعرض الدولي السنوي للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. 

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان "صنايعية مصر" خلال حضوره الملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية . 

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.

ويهدف المعرض إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

السيسي المعرض الدولي السنوي للصناعة صنايعية مصر اتحاد الصناعات

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