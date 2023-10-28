هاشتاج الشعب والجيش وراء الرئيس يتصدر تريند تويتر دعماً لـ السيسي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الشعب والجيش وراء الرئيس، بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال ملتقى ومعرض الصناعة.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير خلال الساعات الماضية، وتصدر الأكثر تداولاً عبر أكس تويتر سابقاً.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ملتقى ومعرض الصناعة والتى تشارك فيها مبادرة "ابدأ" و تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من اتساع نطاق الصراع لأنه ليس في مصلحة المنطقة حتى لا تكون "قنبلة موقوتة" تضر الجميع.

وشدد الرئيس السيسي، خلال حضوره ملتقى ومعرض الصناعة، على أن “مصر دولة ذات سيادة، وأرجو الجميع يحترم سيادتها ومكانتها”، مؤكدا أن مصر دولة قوية جدا لا تمس.

وأكد أن “أمس دخلت طائرات مسيرة الأراضي المصرية وتم إسقاطها، وهذا ما حذرت منه من قبل”.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تماما، وذلك بفضل شعبها وجيشها وقيادتها.