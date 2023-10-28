عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج الشعب والجيش وراء الرئيس يتصدر تريند تويتر دعماً لـ السيسي

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الشعب والجيش وراء الرئيس، بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال ملتقى ومعرض الصناعة.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير خلال الساعات الماضية، وتصدر الأكثر تداولاً عبر أكس تويتر سابقاً.

وشهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ملتقى ومعرض الصناعة والتى تشارك فيها مبادرة "ابدأ" و تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من اتساع نطاق الصراع لأنه ليس في مصلحة المنطقة حتى لا تكون "قنبلة موقوتة" تضر الجميع.

وشدد الرئيس السيسي، خلال حضوره ملتقى ومعرض الصناعة، على أن “مصر دولة ذات سيادة، وأرجو الجميع يحترم سيادتها ومكانتها”، مؤكدا أن مصر دولة قوية جدا لا تمس. 

وأكد أن “أمس دخلت طائرات مسيرة الأراضي المصرية وتم إسقاطها، وهذا ما حذرت منه من قبل”.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها تماما، وذلك بفضل شعبها وجيشها وقيادتها. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تصريحات الرئيس السيسي ملتقى ومعرض الصناعة يتصدر تويتر مبادرة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات طبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية

بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله.. هيئة الكتاب تطلق مشروع «استعادة طه حسين»

الحرس الثوري يهدد واشنطن: كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

مطالب بمناقشة ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة أمام النواب

هاشتاج الشعب والجيش وراء الرئيس يتصدر تريند تويتر دعماً لـ السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

مخاطر غير متوقعة عند نقص فيتامين ب12| تعرف عليها

تحرش وسرقة.. حفل بدون ترخيص لطلاب مدرسة دولية يدق ناقوس الخطر| تفاصيل

بعد تهديدها بالموت.. معلومات صادمة لا تعرفها عن بيلا حديد

فيديو

عادل إمام.. مي العيدان تفتح النار على بوسي شلبي لهذا السبب |فيديوجراف

مندوب إسرائيل باليونسكو يطلب دقيقة صمت على أرواح مواطنيه ومندوبة كوبا ترد.. فيديو!

من أجل فلسطين.. ويجز يشارك فى مظاهرة أمريكية ضد إسرائيل

كشفت اللحظات الأخيرة قبل الموت.. مقطع فيديو لطبيبة أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ