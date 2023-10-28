متشوق لرؤية بيرسي تاو.. المدير الفني لصن داونز: نعلم عناصر خطورة الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الفني لصن داونز الجنوب افريقي قبل لقاء الأهلي في الدوري الإفريقي.

وقال رولاني موكوينا: “مواجهة الأهلي ممتعة ومثيرة.. متشوق لرؤية بيرسي تاو.. شاهدت مباراة الأهلي وسيمبا ونعلم عناصر خطورة فريق الأهلي”.

يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي اليوم السبت لوضع الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيترو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.