إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا عن مصادر عبرية قولها بأن تم إطلاق صاروخ موجه من لبنان صوب موقع لجيش الاحتلال قرب الحدود.

وكانت وسائل إعلام لبنانية افادت بسماع صوت انفجار ضخم في القرى المحيطة لمدينة صور مع ارتجاج للمنازل.

وأفادت المعلونات الأولية بأن ما حصل هو إصابة صاروخ أرض جو لطائرة إستطلاع إسرائيلية في مكان ما ضمن قضاء صور.

وأكدت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، واصلت طيلة الليلة الماضية حتى ساعات الصباح إطلاق القنابل المضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت في وقت سابق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي القت قنابل مضيئة في أجواء الحدود عند “كروم الشراقي” في ميس الجبل.

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع رويسات العلم ، السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ الموجهة.

كما أعلن حزب الله اللبناني أن مجاهدو المقاومة الإسلامية هاجموا موقع "ابو دجاج" بالأسلحة المناسبة حيث ‏دمّروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏



وفي بيان سابق الحزب؛ فقد هاجمت عناصر المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر امس ‏الجمعة موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة.

وذكر الحزب في بيان مقتضب له ان الصواريخ دمرت أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.‏

وتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق الرصاص على موكب عسكري تابع للجيش اللبناني في أطراف بلدة عيترون.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية ان الرصاص الإسرائيلي تسبب في إصابات طفيفة في صفوف عناصر لـ ‎الجيش اللبناني.

وفي سياق متصل ؛ قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فريق الدفاع المدني الذي يخمد حريق ‎اللبونة في خراج ‎علما الشعب.

واعلن الدفاع المدني اللبناني أن عناصره معززين بالآليات من مراكز متعددة واصلوا العمل على إخماد النيران التي اندلعت في أحراج المروج، وهي الجهة الغربية لبلدة علما الشعب، حيث تمكن العناصر من السيطرة على النيران التي اندلعت في هذه المساحة الحرجية.