بسبب تعرضها لكمين.. موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة

قالت عدة مصادر عبرية اليوم السبت، إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت اختراق حدود غزة، لكنها فشلت وتكبدت خسائر فادحة.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت بعض الدبابات الإسرائيلية الحدود ولكنها تعرضت لكمين، مما اضطر قوات الاحتلال إلى التراجع. حسبما ذكر موقع "اخبار الصين".

وحتى الآن فقدت إسرائيل أكثر من 20 دبابة بعضها تعطل تماماً.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور، مشيرة وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

وقالت الحركة في بيان لها “العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة”.

وأضافت “استخدمنا صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة”.