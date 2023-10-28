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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها، لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم  افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها  15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 286 ) مسجدًا منها ( 215 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11308) مسجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (197) مليون جنيه.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف أسوان 
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين - سمالوط
مديرية أوقاف الجيزة
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
مديرية أوقاف سوهاج
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

الأوقاف افتتاح 16 مسجد ا الجمعة مساجد الإحلال والتجديد وزارة الأوقاف مساجد الصيانة مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف أسوان مديرية أوقاف الفيوم

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