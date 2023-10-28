الانتهاء من أعمال ضم خط طرد صرف صحي الرواجح في الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة عن الانتهاء من أعمال ضم خط طرد محطة رفع صرف صحي الرواجح التابع لمركز ومدينة القرنة حيث تمت الأعمال لتعديل المسار بمسار جديد بعيدا عن مسار محور شمال الأقصر وذلك لخط الطرد القائم بقطر ٥٠٠ GRP بخط قطر ٥٠٠ HDPE.

وتم عمل غرف الربط بعدد ٢ غرفة شاملة القطع الخاصة ومحابس القفل والهواء والغسيل، والمتعارض مع محور شمال الاقصر وتم ذلك فى زمن قياسى ودون قطع المياه عن المواطنين.

وكانت الشركة قد دفعت بالعديد من المعدات الحديثه لسحب المياه وتم بمتابعة وإشراف المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحي ومهندس أحمد حسن مدير عام إدارة القرنة.