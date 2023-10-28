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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثمون ألقوا عليهن ماء نار.. القصة الكاملة لممرضات الجيزة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها منشأة القناطر في الجيزة، حيث أصيبت ثلاث فتيات بإصابات بالغة إثر تعرضهم لإلقاء مادة كيميائية «ماء النار» عليهم من قبل شخصين ملثمين أثناء سيرهم في الشارع.

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القصة الكاملة للإعتداء على 3 ممرضات في الجيزة

كانت الثلاث فتيات يسيروا في الشارع بالقرب من منزلهم بمنطقة نجع العرب بمنشأة القناطر، قاصدين عملهم في مهنة التمريض، إلا أنهم وفجأة ظهرت لهم دراجة نارية يستقلها شخصين ملثمين، فلم يلتفتوا لها أو بما سيحدث لهم من قبل الشخصين الملثمين وأكملوا السير في الطريق.

سرعان ما ارتفعت صرخات الفتيات الثلاثة في منتصف الشارع، فهرول أهالي القرية باتجاههم لتكون الفاجعة بأن الفتيات أصيبوا بحروق بالغة أثر إلقاء مادة كيميائية عليهم من قبل شخصين ملثمين على دراجة نارية حيث قررت إحداهن قائلة «واحد رمى علينا حاجة وجري بالموتوسيكل».

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تم نقل الثلاث فتيات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكشفت المعاينة والكشف الطبي إصابة أثنين منهن بإصابات حارقة وتشوهات في الرأس والجزء العلوي من الجسد، وإصابة الثالثة بتشوهات في الجزي السفلي من الجسد، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتلقيهم العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت بوصول 3 فتيات مصابات بتشوهات وإصابات وحروق متفرقة بالجسد، إدعاء إلقاء شخصا مياه النار عليهم اثناء سيرهم في الطريق العام، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 3 فتيات بتشوهات وحروق في أنحاء من الجسد، وبسؤالهن قرروا أمام أجهزة أمن الجيزة بقيام شخصين ملثمين على دراجة نارية بإلقاء مياه النار عليهم أثناء سيرهم في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة من ضبط المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عم الفتيات وابناء عمومتهم وذلك بسبب وجود خلافات أسرية بينهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

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