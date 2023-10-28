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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يتقدم على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

تقدم فريق أرسنال على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، في الشوط الأول، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام شيفيلد يونايتد.

وجاء هدف أرسنال عن طريق نيكيتاه في الدقيقة ٢٦.


وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:


حراسة المرمى: رايا
الدفاع: وايت - سالبيا - كيور - زينشينكو 
الوسط: سميث روي - ديكلان رايس - هافيرتز
الهجوم: بوكايو ساكا - نيكيتاه - مارتينلي

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط عن توتنهام متصدر الترتيب، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير بنقطة وحيدة

أرسنال شيفيلديونايتد الدوري الإنجليزي محمد النني نيكيتاه

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