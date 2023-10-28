متخصص: الليلة ستشهد سماء مصر الخسوف وظهور القمر الدموي

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرتين رائعتين في آن واحد، مساء اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر، وهما خسوف القمر الجزئى ووصول القمر لمرحلة البدر بدر أكتوبر والمعروف باسم القمر الدموي، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

خسوف القمر و ظهور القمر الدموي ماذا يحدث في سماء مصر

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا على موعد يوم السبت الموافق 28 أكتوبر مع ظاهرتين رائعتين في آن واحد حيث يكتمل القمر ووصوله إلى طور البدر عند رؤيته، كما نشهد خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض.

القمر الدموي

وأوضح تادرس، أن اليوم السبت هو موعد قمر البدر الكامل لشهر أكتوبر والمعروف بأسم القمر الدموي، وسوف يبلغ لمعانه نسبة 100%، حيث يبدو القمر بدرا للعين المجردة حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

خسوف القمر

كما أن خسوف القمر سيكون مرئيا في مصر ويمكن مشاهدته كما سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا.

وأكمل رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر).

بدر اكتوبر القمر الدموي

كشف استاذ الفلك عن اسباب تسمية بدر شهر اكتوبر بالقمر الدموي حيث أوضح تادرس أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيادين" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط فيه أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد ، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والقمر الدموي.

رصد خسوف القمر

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لرصد ظاهرة خسوف القمر المرتقبة اليوم السبت، التى سترى فى مصر، ويفتح المعهد (مرصـد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصد هذه الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وسيكون هناك أجهزة مخصصة للجمهور.

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، فتح أبواب المعهد اليوم السبت أمام الزائرين من هواة الفلك لـ رصد ظاهرة خسوف القمر الجزئي، من المقر الرئيسي بحلوان ومرصد القطامية الفلكي والمركز الإقليمي بالوادي الجديد.

يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المتوقع حدوث خسوف جزئي للقمر اليوم السبت ويتفق توقيت مع بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، ويغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر.

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