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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماتت من الخوف.. مقتل مستوطنة إسرائيلية بسكتة قلبية بسبب صافرات الإنذار بأسدود

الاسرائيليون لحظة
الاسرائيليون لحظة دوي صافرات الانذار

أكدت وسائل إعلام عبرية، مقتل مستوطنة بسكتة قلبية من الخوف، عقب انطلاق صافرات الانذار في أسدود نتيجة صاروخ اطلق من قطاع غزة.

 

ودوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

 

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية من قطاع غزة، صوب الأراضي المحتلة، مساء السبت، ردا على المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع.

واندلعت حرائق بعد سقوط صواريخ على "كريات أونو" قرب "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة، كما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومحيطها.

 

وكانت كتائب القسام قصفت "ديمونا" برشقة صاروخية، بالتزامن قصف تحشدات مواقع جيش الاحتلال في موقع "صوفا" بقذائف الهاون.

 

وفي وقت سابق قصفت كتائب القسام "عسقلان" برشقة صاروخية، فيما أعلنت سرايا القدس استهداف موقع مارس العسكري بقذائف الهاون، إضافة إلى رشقات صاروخية صوب بئر السبع برشقة كثيفة من الصواريخ.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف العنيف لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في ثطاع غزة، في اليوم الثاني والعشرين للعدوان على القطاع.
 

 

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