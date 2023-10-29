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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للصدفية.. هل تسبب الإرهاق النفسي؟

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي للصدفية هل تسبب الإرهاق النفسي

اليوم العالمي للصدفية هو حدث عالمي للتوعية بالرعاية الصحية يتم الاحتفال به في 29 أكتوبر من كل عام لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بمرض الصدفية والدفاع عن الحقوق الفردية لأولئك المصابين بالصدفية.

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 هل تسبب الإرهاق النفسي؟ 

في هذا اليوم، تنضم العديد من المنظمات المحلية والوطنية والدولية وتنظم العديد من حملات التوعية بهدف تعزيز التشخيص المبكر، والوصول إلى الإدارة الفعالة، وأهمية أبحاث الصدفية لتطوير العلاج المتقدم، والتدابير الوقائية لنوبات الصدفية. ودعم الناس لإنهاء التمييز ضد المرضى الذين يعانون من مرض الصدفية.

فى إطار هذا نستعرض لكم ما يصاب به الشخص من إرهاق نفسي نتيجة للأصابة بالصدفية والعكس أن الحالة النفسية أحيانا تسبب فى الإصابة بالصدفية، يصاب الأشخاص المصابون بالصدفية بالإرهاق النفسي. الصدفية هي حالة مزمنة تتسبب في ظهور بقع حمراء متساقطة على الجلد، وتترافق في بعض الأحيان مع حكة والتهاب، قد يكون للصدفية تأثير على النواحي النفسية والعاطفية للأشخاص المصابين بها بحسب ما نشره موقع هيلثي:

الصدفية قد تؤثر على جودة حياة الأشخاص المصابين بها، حيث يمكن أن تتسبب في الشعور بالإحراج والاكتئاب النفسي، وتقليل الثقة بالنفس. يمكن أن يكون التعامل مع الأعراض المزمنة والتغيرات المستمرة في الجلد تحديًا نفسيًا.

لذلك، من المهم أن يتلقى الأشخاص المصابون بالصدفية الدعم النفسي والعاطفي المناسب. يمكن لطبيب الجلدية أو أخصائي الصحة النفسية أن يقدم الدعم والمشورة للتعامل مع الإرهاق النفسي وتقديم استراتيجيات التخفيف منه. قد تشمل هذه الاستراتيجيات تعلم تقنيات التحكم في الضغط، والممارسة النشطة، والتركيز على الرعاية الذاتية والاسترخاء.

من المهم أيضًا الحفاظ على شبكة دعم اجتماعية قوية والتحدث إلى الأصدقاء والعائلة عن أي مشاعر تجاه الصدفية والإرهاق النفسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للانضمام إلى مجموعات الدعم والمشاركة في منتديات عبر الإنترنت المخصصة للصدفية أن يكون مفيدًا للتواصل مع الآخرين الذين يعانون من نفس الحالة وتبادل الخبرات والمشورة.

اليوم العالمي للصدفية الاحتفال به في 29 أكتوبر والاكتئاب الأعراض المزمنة الصدفية ​​​​​​​health

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