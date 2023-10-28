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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث زيادة السياحة الايطالية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، "أوجينيو برياتوني" المستثمر الايطالي، وبرفقته عمرو السروجي مدير العلاقات العامة للمجموعه، والمستشار وليد زكريا الممثل القانوني للمجموعة وبحث محافظ جنوب سيناء زيادة المجموعات السياحية بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار  جهود تنشيط السياحة وزيادة الجذب السياحي لكافة الجنسيات عامة الايطالية في مدينة شرم الشيخ
تناول اللقاء سبل زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا الى شرم الشيخ وتم مناقشة كافة الاقتراحات في هذا الشأن وسبل تنفيذها علي أرض الواقع.

 

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة دعم كافة السبل لزيادة المجموعات السياحية والطيران الايطالي لمدينه شرم الشيخ، كما أكد علي كامل دعمه لتنشيط السياحة والمستثمرين للعمل بمدينة السلام شرم الشيخ.

حضر  اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

جنوب سيناء فودة زيادة المجموعات السياحة الإيطالية

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