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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مرصد حلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهده خسوف القمر .. شاهد

صدى البلد

بدأ ، توافد الزائرين على مرصد حلوان "المعهد القومى للبحوث الفلكية"، وذلك لرصد ظاهرة خسوف القمر الجزئى الذى تشهده مصر الليلة ، وتم تخصيص نظارات خاصة للزائرين لمتابعة الظاهرة .

وفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية (مرصد حلوان)، أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد الظواهر الفلكية، وذلك لرصد خسوف القمر الجزئى الذى تشهده مصر بعد قليل ويرى فى مصر، حيث يكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث.

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، فتح أبواب المعهد اليوم السبت أمام الزائرين من هواة الفلك لـ رصد ظاهرة خسوف القمر الجزئي، من المقر الرئيسي بحلوان ومرصد القطامية الفلكي والمركز الإقليمي بالوادي الجديد.

يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المتوقع حدوث خسوف جزئي للقمر اليوم السبت 28 أكتوبر2023 ويتفق توقيت مع بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، ويغطي ظل الأرض 12.2 % تقريبًا من سطح القمر.

الخسوف الثاني والأخير للقمر في العام الحالي 2023
وأضاف أن هذا الخسوف هو الخسوف الثاني والأخير للقمر في العام الحالي 2023، وسيمكن رؤيته في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أن أول خسوف للقمر في العام الحالي حدث في 5 مايو الماضي، وهو خسوف (شبه ظلي) ولم تتمكن مصر من رؤيته.

رؤية الخسوف الجزئي للقمر في تلك المناطق
وأضاف القاضي، أنه يُمكن رؤية الخسوف الجزئي للقمر في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ، مضيفًا أنه يُمكن رؤيته في مصر وفي المناطق التالية:

قارة أوربا.
قارة أسيا.
قارة أستراليا.
قارة أفريقيا.
أمريكا الشمالية.
شمال وشرق أمريكا الجنوبية.
المحيط الباسفيكي.
المحيط الأطلنطي.
المحيط الهندي.
القارة القطبية الشمالية.
القارة القطبية الجنوبية.

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