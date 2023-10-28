العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية لحادث تصادم أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، ادى الى اشتعال بعضها، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة بنطاق محافظة البحيرة صباح اليوم



حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الصحراوي، بورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري ضخم بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم. وتم السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء.



حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران، وجرى انتشال الضحايا من السيارات ونقل المصابين عبر أكثر من ٢٠ سيارة اسعاف إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

https://www.youtube.com/watch?v=tfQGbca1nv0

و قامت الوحدات المرورية بفحص البلاغ ورفع حطام الحادث، وحصر المصابين وأعداد السيارات