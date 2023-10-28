قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية مهمة عن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة… حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم السبت 28 أكتوبر، يحذر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر، الحكومة الإسرائيلية، مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء أمس الجمعة، والذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

كما أعربت مصر عن قلقها البالغ مما قد ينجم عن عن هذا الهجوم من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل.

https://www.youtube.com/watch?v=tfQGbca1nv0

ويعتبر ذلك الهجوم، انتهاكا صارخا جديدا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع، وفق وصف البيان.