عايز يلعب في الأهلي..عمر كمال عبد الواحد يحدد هدفه خلال الانتقالات الشتوية

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي مودرن فيوتشر، قرر بيع لاعبه عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يستفيد من رحيله خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عمر كمال عبد الواحد يرفض الرحيل عن مودرن فيوتشر مجانا بعد 3 مواسم شعر فيهم بالامتنان من إدارة النادي ويرفض الخيانة.

وتابع حتحوت، إن نادي بيراميدز حتي هذه اللحظة لا يفكر في عمر كمال عبد الواحد في ظل امتلاكهم للاعب المغربي محمد الشيبي مضيفا إن النادي السماوي، يرفض الدخول في مساومات مالية لضم اللاعب بعد تعاقدهم مع محمد الشيبي بما يقرب من 300 ألف دولار.

وأردف حتحوت، إن النادي الأهلي ينتظر تحرك محمود الخطيب رئيس النادي بعد عودته من دبي لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، فيما تواصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعب ووالده بشأن منحه أعلى راتب والفئة الأولى في الفريق ومحاولة حسم الصفقة من الآن، خاصة أنه يحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل ويسعى مسؤولو الأبيض لإغراء اللاعب لاختيار الزمالك بدلا من الأهلي.

وأكد حتحوت، إن عمر كمال عبد الواحد يرفض تماما فكرة العودة لصفوف المصري البورسعيدي من جديد والأمر مغلق بالنسبة له ، موضحا إن اللاعب يمتلك عرضين أحدهما سعودي والآخر إماراتي ولكن قراره الأول ورغبته هى اللعب للنادي الأهلي..