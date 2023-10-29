كان يدافع عن زوجته.. مصرع شخص على يد شقيقين في المنوفية

لقي شاب بالمنوفية، مصرعه على يد شخصين بسبب معاكسة أحدهما لزوجته نشبت على إثرها مشاجرة راح ضحيتها الزوج.



تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع شخص يدعى“كريم. م. ا” يبلغ 35 عامًا على يد شخصين وهما “مصطفى. م” يبلغ 30 عامًا، “محمود.ا” يبلغ 35 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بينهم.

كان المجني عليه يدافع عن زوجته التي قام المتهم الأول بمعاكستها بينما قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بعصا خشبية، تم القبض على المتهمين وجارٍ إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.