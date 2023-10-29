عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه بليز الجديدة في السعودية

شيفروليه بليزر موديل
شيفروليه بليزر موديل 2023

تقدم علامة شيفروليه الأمريكية مجموعة من أحدث السيارات الجديدة في السوق السعودي للسيارات، ومن أشهرها بليزر موديل 2023.

شيفروليه بليزر موديل 2023

مواصفات شيفروليه بليزر موديل 2023

حصلت شيفروليه بليزر موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 305 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 366 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات.

 

تأتي شيفروليه بليزر موديل 2023 بمجموعة من أحدث وسائل الأمن السلامة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام الوسائد الهوائية Airbags، ومساعد الفرامل  BA، و منبه النقطة العمياء.

 

كما تتوفر شيفروليه بليزر موديل 2023 بفرامل قرصية، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD، ومنبه مغادرة المسار، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، وكاميرا محيطة، وعرض مراقبة ضغط الإطارات/ والتحكم في الجر.

 

 حصلت السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 على أضواء نهارية  LED، ومصابيح أمامية وخلفية LED ، الباب الخلفي كهربائي، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، وعجلات خلائطية.

                                                          

قياسات وأبعاد سيارة شيفروليه بليزر موديل 2023

تبلغ قياسات السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 نحو 4.862 للطول، و 1.948 للعرض، و1.702 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.863 متر.

شيفروليه بليزر موديل 2023

أسعار السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023:

شيفروليه بليزر موديل 2023 الفئة 2.5L 1LT بسعر 177,226 ريال

شيفروليه بليزر موديل 2023 الفئة الثانية 3.6L V6 RS  بسعر 195,235 ريال

شيفروليه بليزر موديل 2023 شيفروليه شيفروليه بليزر بليزر السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

في انتظار الإشارة.. هذا أحد الخيارات لسكان غزة للتواصل مع العالم

موضوعات متعلقة

تأجيل افتتاح مصنع Ultium لشركة جنرال موتورز حتى عام 2024

5 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

قصور فارهة.. أغلى سيارات رولز رويس | صور

لفترة محدودة.. مرسيدس CLA CLASS بخصم 70%

هيونداي I20 موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

سعر سيتروين C5 أير كروس الجديدة في مصر

أحدث أسعار أوبل جراند لاند في مصر

أسعار تويوتا راف 4 في السعودية

ترشيحاتنا

أخف دم فيهم.. صدمة بعد رحيل بطل مسلسل Friends عن عمر 54 عاما

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية

سعر شيفروليه بليز الجديدة في السعودية

اليوم.. محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية في القاهرة

أفضل هاتف شبابي من أوبو Oppo بسعر مناسب وإمكانات جبارة

آخر ما نزل من القرآن الكريم وأطول آية.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ