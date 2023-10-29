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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص في الإسكندرية والتحفظ على المعدات

إيقاف أعمال هدوم
إيقاف أعمال هدوم بدون ترخيص

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إنه تم إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بالعقار الكائن بـ 15 شارع  عبد الخالق ثروت بمنطق لوران بنطاق الحي، مشيرا إلى أنه عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة تم التوجه للعقار وإيقاف الأعمال المذكور والتحفظ على الونش وكافة المعدات المستخدمة وإحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم.

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وأكد حبيب  على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة ، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون . 

وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين. 

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي، ومديري إدارات الإزالة الفورية وإشغال الطريق ورخص المحلات والمتابعة الميدانية بالحي .


 

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